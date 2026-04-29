قبل وفاته اليوم.. ماذا قال حمدي الميرغني عن والده "معلمه الأول"؟ 

كتب : مصطفى حمزة

04:43 م 29/04/2026

الفنان حمدي الميرغني

أعلنت الفنانة إسراء عبد الفتاح عن وفاة والد زوجها الفنان حمدي الميرغني، اليوم الأربعاء.

وكشفت إسراء عبد الفتاح عن وفاة والد حمدي الميرغني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله تعالى حماي العزيز الحاج أحمد الميرغني".

وتحدث الفنان حمدي الميرغني، خلال ظهوره سابقاً مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، عن والده ودوره في حياته.

وقال حمدي الميرغني: "والدي كوميديان غير طبيعي، واسم الدلع الخاص بي (حمادة)، وهو من علمني الارتجال. نحن خمسة إخوة، وكان حلمي أن أكون مهندساً معمارياً، فأنا أحب اللغة العربية ولست بارعاً في الرياضيات، ولم أتخيل نفسي (أصلع) أبداً".

يذكر أن حمدي الميرغني يستعد للمشاركة مع الفنان أكرم حسني في تقديم مسرحية "ما تصغروناش"، والمقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته المسرحية عند عرضها في السعودية خلال موسم عيد الفطر الماضي.

أقرا ايضا
وفاة والد الفنان حمدي الميرغني
"بتحبيه".. قصة أغنية طاردت عمرو دياب بسببها اتهامات بـ"السطو" على حق هاني شاكر

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان
من ماكينة صغيرة إلى حلم كبير.. "الحاجة رضا" تطرز نجاحها بعد التقاعد في
8 أطعمة تفعل العجب بالدماغ.. لن تتوقع فوائدها
ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"