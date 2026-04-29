أعلنت الفنانة إسراء عبد الفتاح عن وفاة والد زوجها الفنان حمدي الميرغني، اليوم الأربعاء.

وكشفت إسراء عبد الفتاح عن وفاة والد حمدي الميرغني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله تعالى حماي العزيز الحاج أحمد الميرغني".

حمدي الميرغني يتحدث عن والده

وتحدث الفنان حمدي الميرغني، خلال ظهوره سابقاً مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، عن والده ودوره في حياته.

وقال حمدي الميرغني: "والدي كوميديان غير طبيعي، واسم الدلع الخاص بي (حمادة)، وهو من علمني الارتجال. نحن خمسة إخوة، وكان حلمي أن أكون مهندساً معمارياً، فأنا أحب اللغة العربية ولست بارعاً في الرياضيات، ولم أتخيل نفسي (أصلع) أبداً".

مسرحية "ما تصغروناش"

يذكر أن حمدي الميرغني يستعد للمشاركة مع الفنان أكرم حسني في تقديم مسرحية "ما تصغروناش"، والمقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته المسرحية عند عرضها في السعودية خلال موسم عيد الفطر الماضي.

حمدي الميرغني تحدث عن والده



