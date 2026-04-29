شن القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، هجوماً جديداً ضد إيران، وذلك في أحدث أنشودة قام بطرحها عبر صفحته في موقع فيسبوك، حملت عنوان "كسرة العين".

وقام مشاري العفاسي بنشر الأنشودة رداً على الهجمات التي تشنها إيران بالطائرات المسيرة على دول الخليج العربي.

كلمات أنشودة مشاري

وتقول كلمات الأنشودة التي طرحها مشاري: "مقبل على الله مع جموع المصلين، قدام شوفي.. ما تلفت خلافي، على خطى صحابة مكمل الدين، تمشي خطاوينا جهاراً وخوافي، بديارنا.. حجاج مكة ملايين".

ويتابع: "عند المليك اللي على العهد وافي، خدام بيت الله.. كرام وعزيزين، بشت الفخر عزه على المتن ضافي، يا شعب كسرى ما نصرتوا فلسطين، كافي أكاذيب وشعارات كافي، الله كشف حزبٍ عن الناس خافي، إيرانكم تبت، وتبت وتبين، دار البدع ومجمعه كل هافي".

أنشودة "كسرة العين"

تبت يدين إيران

وطرح المنشد والقارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي، في منتصف شهر أبريل عبر قناته في موقع يوتيوب أول أنشودة هاجم فيها إيران، وقدمها بعنوان "تبت يدين إيران".

وأثارت "تبت يدين إيران" تفاعلاً واسعاً وجدلاً كبيراً على مواقع التواصل، بين مؤيد لموقف مشاري، ومعارض لاستخدام أسلوب قرآني في سياق سياسي.

