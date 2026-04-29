أثار خضر عكنان، وكيل أعمال الفنان هاني شاكر حالة كبيرة من التعاطف، بعد نشره رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كشف خلالها عن صعوبة المرحلة الحالية التي يمر بها، بسبب الأزمة الصحية للفنان.

تفاصيل عن شخصية هاني شاكر

وأوضح أنه يعيش واحدة من أصعب لحظات حياته، مؤكدًا أن علاقته بهاني شاكر تتجاوز حدود العمل، حيث وصفه بأنه إنسان يحمل صدقًا نادرًا، وكان دائمًا قادرًا على تحمل أوجاعه بصمت دون أن يُثقل على من حوله.

وأشار إلى أن القلق يسيطر عليه في ظل تلك الظروف، خاصة مع شعوره بالعجز عن تقديم الدعم، مكتفيًا بالدعاء والأمل في عودته سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.

كلمات مؤثرة من وكيل هاني شاكر

وكتب في رسالتها على "انستجرام": "هناك لحظات في الحياة لا تقاس بالوقت، بل بالأحداث و ثقلها على القلبـ، لحظات يتراجع فيها كل شيء إلى الخلف، ويبقى الإنسان وحده في مواجهة شعوره، بلا قدرة على الهروب و تغيير الواقع، ولا حتى على التخفيف عن نفسه"

وأضاف: "اليوم أنا في واحدة من تلك اللحظات الأصعب في حياتي، و التي تختبر صلابة الروح، وتكشف كم نحن ضعفاء حين يتعلق الأمر بمن نحب و نجل و نحترم"

وتابع في حديثه عن هاني شاكر: "عشت بقربه تفاصيل لا تُحصى، رأيت فيه الإنسان قبل الفنان، ولامست فيه صدقًا نادرًا لا يتكرر، كان دائما أكبر من وجعه، وأقوى من تعبه، يحمل الآخرين بمحبة صامتة، ويخفي ما فيه كي لا يثقل على أحد. واليوم أقف عاجزا أمام هذا المشهد القاسي".

واختتم مؤكدًا أن هاني شاكر ليس مجرد نجم كبير، بل حكاية إنسانية ممتدة في قلوب من حوله.

نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر

حسمت الفنانة نادية مصطفى الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن شائعات وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأوضحت أنها تواصلت هاتفيًا مع السيدة نهلة، زوجة الفنان، والتي طمأنتها على حالته الصحية، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل وعودته قريبًا إلى أسرته ومحبيه.

وأضافت أن زوجة هاني شاكر شددت على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكدة أن أي معلومات رسمية تخص حالته يجب أن تصدر فقط من نجله، أو عبر نقابة المهن الموسيقية من خلال الفنان مصطفى كامل أو الفنانة نادية مصطفى.

