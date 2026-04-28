أثار المطرب الأردني حسام السيلاوي حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد حديثه عن الدين وما اعتبره البعض إساءة للشيوخ، بجانب توجيه له اتهامات بإزدراء الأديان وهو ما تسبب في موجة انتقادات كبيرة، خاصة بعد إعلان أسرته تبرؤها منه.

ماذا كتب السيلاوي على انستجرام

وفي أول رد فعل له، كتب السيلاوي عبر حسابه على إنستجرام:"الحمد لله.. حسبي الله ونعم الوكيل، وحياة كل اللي حرمني أشوف بنتي وأفترى ظلم، الحق ما بيروح".

كما أضاف في ستوري آخر:"يحكولكم مريض، بدو علاج، بدو نوقف مع بعض ونساعده.. تردوش عليهم كذابين، أنا منيح واخطأت بكلمة وحدة ومافي بني آدم ما بخطي، قل أعوذ برب.. أما باقي الحكي إنو لازم نحب بعض ونحترم بعض ونؤمن بكل الأديان فبرجع بحكيها هون ولو كان الكون ضدي، والسلام عليكم".

وتصدر اسم السيلاوي مواقع البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار عن صدور تعميم بالقبض عليه فور وصوله إلى الأردن، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول الدين وهجومه على بعض الشيوخ.

وكان السيلاوي قد ظهر في بث مباشر عبر حسابه على إنستجرام، تحدث فيه عن فهمه الشخصي للدين، مؤكدًا أنه مسلم ولن يرتد عن دينه، لكنه دعا إلى الاعتماد على قراءة القرآن مباشرة دون الرجوع إلى تفسيرات الشيوخ، وهو ما اعتبره كثيرون سبب الأزمة.

من جانبه، علق والد حسام السيلاوي على الواقعة معلنًا تبرؤه منه، حيث كتب عبر إنستجرام:"براءة أمام الله ورسوله من كل تافه عاق رويبضة.. وقالوا من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة.. أشهد الله أني بريء منه".

رد حاسم من نقيب الفنانين الأردنيين

وفي السياق نفسه، أوضح نقيب الفنانين الأردنيين المخرج هاني الجراح، في تصريح خاص، أن الموضوع بات في يد الجهات الحكومية المختصة، مؤكدًا أن النقابة لن يكون لها أي دور في القضية، خاصة وأنه غير معترف به كفنان.

وأضاف أن النقابة كانت قد أصدرت بيانًا أكدت فيه متابعتها لما تم تداوله عبر مواقع التواصل من مقاطع وتصريحات من شخص ينتحل صفة فنان، مشيرة إلى أن ما صدر عنه تضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة تمامًا، ولا تمت بصلة للقيم المجتمعية والثقافية التي يقوم عليها الفن الأردني.

