وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى سائقي التاكسي في لندن، بعد حديث ستيف ماكنمارا، مدير تكاسي لندن، عن إرسالهم رسائل له، يشكرون فيها تركي، على اهتمامه برياضة الملاكمة.

رسالة تركي آل الشيخ لسائقي التاكسي في لندن

ووجه تركي عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة لسائقي التاكسي، قال فيها: "إخوتي سائقي تاكسي لندن، كونوا مستعدين للربع الرابع من عام 2026 لحدث كبير. ستكونون أولويتي لتكونوا ضيوفي للحضور. رتّبوا جدول إجازاتكم لذلك اليوم ودعوا الناس يمشون… فالمشي مفيد لصحتهم."

ستيف ماكنمارا يتحدث عن تركي آل الشيخ

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه، تحدث ستيف عن أمنيته بأن يكون عمدة لندن القادم، شخصية مثل شخصية تركي آل الشيخ، لما يحظى به من مكانة وتأثير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في حديثه لصحيفة Taxi Newspaper.

وتابع ماكنمارا: "تلقيت في الآونة الأخيرة، عدداً كبيرًا من الرسائل والمكالمات من سائقي التاكسي، يطلبون مني نقل شكرهم للمستشار تركي آل الشيخ"، وذلك على خلفية ما يقدمه من إسهامات في تطوير قطاع الترفيه، وتطوير رياضة الملاكمة عبر تنظيم النزالات الكبرى في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ يواصل استقطابه للأحداث الرياضية العالمية خاصة نزالات الملاكمة، من خلال موسم الرياض، وتنظيم نزالات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كانت العاصمة البريطانية لندن شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من النزالات البارزة المرتبطة بموسم الرياض وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، وحضرها المستشار تركي آل الشيخ، من بينها: نزال أنتوني جوشوا أمام دانيال دوبوا على ملعب ويمبلي، إلى جانب مواجهة كريس يوبانك جونيور وكونور بن، التي استقطبت حضورًا جماهيريًا تجاوز 70 ألف متفرج.

