حقق عدد من النجوم الشباب نجاحا جماهيرا بفضل "جينات الفن" التي تجري في عروقهم وسط دعم الجمهور، إذ تشهد الساحة الفنية مشاركة عدد من أحفاد الفنانين في أعمال درامية.

ومن أبرز هؤلاء النجوم عادل إمام جونيور حفيد الزعيم عادل إمام ونجل المخرج رامي إمام، ومحمود ياسين جونيور حفيد الراحل محمود ياسين، وعمر الشناوي حفيد الراحل كمال الشناوي وغيرهم من الأسماء التي لمعت سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أحفاد النجوم يستكملون مسيرة نجاحهم

عادل إمام جونيور

هو حفيد الزعيم عادل إمام ونجل المخرج رامي إمام، اختار دخول عالم الفن من بوابة الإخراج، درس في الجامعة الأمريكية، وقدم فيلمه الأول بعنوان "انحدار" عام 2020، احتفل بزفاف في شهر يوليو عام 2025، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

محمود ياسين جونيور

محمود عمرو محمود ياسين هو نجل السيناريست عمرو محمود ياسين وجده الفنان الراحل محمود ياسين، بدأ مشواره الفني عام 2019 بمسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة النجمة نيللي كريم، مرورا بعدد من الأعمال التلفزيونية الناجحة التي تعاون خلالها مع نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم النجم ياسر جلال بمسلسل "الفتوة" عام 2020، مسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021 بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "وننسى اللي كان" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

عمر الشناوي

هو حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، كانت بدايته الفنية بمسلسل "الأب الروحي" عام 2017 بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، ليلفت الأنظار لموهبته وشارك بعدها بالعديد من الأعمال التي أثقلته فنيا وتعاون خلالها مع ألمع النجوم أبرزها مسلسل "كلبش" عام 2017 بطولة الفنان أمير كرارة، مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019 بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، وكانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "لعبة وقلبت بجد" عام 2026.

جميلة عوض

هي ابنة المخرج عادل عوض وحفيدة الفنان الراحل محمد عوض، كانت انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن من خلال مسلسل "تحت السيطرة" عام 2015 وسط مجموعة من النجوم لتعلن جميلة عن نفسها كإحدى أهم نجمات جيلها، لتنهال عليها العروض وشاركت بالعديد من الأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية أبرزها فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016، فيلم "الضيف" عام 2019، مسلسل "حرب أهلية" عام 2021 بطولة النجمة يسرا، وكانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "في عز الضهر" عام 2025 بطولة الفنان مينا مسعود.

محمود زيان

هو حفيد الفنان الراحل سيد زيان، ولفت الأنظار خلال مشاركته ببرنامج "الكاميرا الخفية" تقديم تميم يونس والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اشتهر بلقب "مهندس الـAI"، إذ كان المسؤول عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مقالب البرنامج، ولفت محمود زيان الأنظار لخفة دمه وحازت تعليقاته خلال حلقات البرنامج على اعجاب المشاهدين الذين بدوا في البحث حوله حتى اكتشفوا أنه حفيد الفنان الراحل سيد زيان وأنه ورث خفة ظله.

عمر فؤاد المهندس

هو حفيد الفنان الكبير فؤاد المهندس، اشتهر ببدايته الفنية بمشاركته الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم "ألف مبروك" بدور سعيد، كما شارك بفيلم "بنطلون جولييت" عام 2012، ليقرر بعدها الإتجاه إلى الإخراج ولفت الأنظار لموهبته، وكانت بدايته كمساعد مخرج مع المخرج الكبير شريف عرفة بفيلم "الجزيرة 2" عام 2014، وكانت أولى تجاربه الإخراجية بمسلسل "بالطو" عام 2023 وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، وكانت اخر مشاركاته كمخرج بفيلم "سيكو سيكو" عام 2025 وفاز من خلاله على جائزة "أفضل مخرج" بحفل توزيع جوائز جوي أووردز بشهر يناير 2026.

اقرأ أيضا:

