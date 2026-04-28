وفاة نجم ذا فويس في حادث سيارة عن عمر يناهز 24 عامًا

يضع العديد من أبناء نجوم الفن ذويهم في مواقف محرجة، إذ قبض على عدد منهم وبحوزتهم مواد مخدرة، كما اتهم أحدهم بالاعتداء والضرب، حتى أن أحدهم كشف عن تحوله الجنسي، وسط محاولات ذويهم لتدارك الموقف.

وكان من أبرز هؤلاء الأبناء الفنان أحمد الفيشاوي، ونجل الفنان محمد رمضان، نجل الفنان هشام سليم، وابنة الفنان علي الحجار.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبناء ورطوا آبائهم في مواقف محرجة:

نجل أحمد رزق

كشفت كواليس أزمة نجل الفنان أحمد رزق، عمر، عن وقوع حادثين منفصلين خلال عامي 2024 و2025، كان آخرهما في سبتمبر 2025، حيث ألقي القبض عليه لاتهامه بـ الاعتداء على زميله وإصابته بـ "ثقب في طبلة الأذن" داخل مدرسة بـ 6 أكتوبر، الحادث الأول كان في مايو 2024 وتضمن حادث دراجة نارية.

تفاصيل الأزمة (سبتمبر 2025):

كما نشبت مشاجرة بين نجل أحمد رزق وزميله (نجل رجل أعمال) أمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، واتهم والد الطالب المجني عليه نجل الفنان بالتسبب في إصابة نجله بـ "ثقب في طبلة الأذن اليسرى، لتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليه وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

أزمات سابقة

تعرض نجل أحمد رزق لحادث دراجة بخارية عام 2024، تسبب في إصابة عامل توصيل طلبات، وتحفظت حينها أجهزة الأمن عليه، إلا أن القضايا ارتبطت بمحاولات للتصالح، إذ تم إخلاء سبيله في الأزمة الأولى بكفالة.

أحمد الفيشاوي

تعرض الفنان أحمد الفيشاوي للعديد من الأزمات والمواقف المحرجة، كان أبرزها قضية نسب ابنته لينا من طليقته هند الحناوي.

وكانت أزمة نسب لينا الحناوي القضية الأشهر التي شغلت الرأي العام، حيث أنكر في البداية نسب ابنته "لينا" من زواج عرفي، قبل أن تحكم المحكمة بثبوت النسب.

كما أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل بلفظ خارج في مهرجان الجونة بدورته عام (2017)، وتصريحاته المتكررة التي تثير هجومًا ضده.

نجل محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج بسبب نجله علي عام 2025، إذ اتهمت سيدة نجل محمد رمضان بالتعدي على ابنها داخل نادٍ رياضي شهير نيو جيزة، مما أدى لإصابة الطفل بكدمات واحمرار في الوجه.

انتهت الأزمة بالصلح بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بحبس نجل رمضان عاماً مع وقف التنفيذ، وأيدت إيداعه في دار رعاية، في جلسة غيابية، بسبب تخلفه عن الحضور.، قبل أن يتم وقف التنفيذ والتصالح بين الأسرتين.

وأعلن الفنان محمد رمضان عبر حساباته الرسمية انتهاء الأزمة من خلال جلسة صلح عائلية، وتم توثيق الصلح مع أسرة الطفل المجني عليه.

نور هشام سليم

أثارت نورا ابنة الفنان الراحل هشام سليم، جدلا كبيرا عندما أعلنت خضوعها لعملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر عام 2020، ليتعرض الفنان هشام سليم قبل رحيله للعديد من الانتقادات بسبب قرار ابنته، إلا أن هشام سليم دافع عن نجله باستماته موضحا بالعديد من اللقاءات أن القرار شخصي وعن دعمه لها في أي قرار تتخذه

وغاب نور هشام سليم عن الأضواء مؤخرا بسبب تعرضه للعديد من الانتقادات إلى أن قرر العودة مؤخرا والتواصل مع متابعيه، ومحاولته توضيح الأمر حول قرار تحوله الجنسي.

ابنة علي الحجار

فاجأت بثينة ابنة الفنان الكبير علي الحجار متابعيها، وظهرت في فيديو لايف عبر حسابها على "تيك توك"، أوضحت خلاله عدم إنفاق والدها عليها، حتى أنها طالبت متابعيها وجمهور والدها بالدخول على التعليقات لديه وسبه، وهو الأمر الذي سبب جدلا كبيرا.

كما هاجمت الفنانة سحر حسن منتقدي ابنتها الممثلة الشابة بثينة علي الحجار، ونشرت صورًا لابنتها من مناسبات مختلفة عبر حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".



وتابعت: "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

علاء نجل الفنان محمد عوض



ألقي القبض على علاء نجل الفنان محمد عوض عام 1990 بتهمة حيازة مخدرات وتسهيل الدعارة، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 3 سنوات.

إلا أن عاد علاء عوض للأضواء مؤخرا وأدلي بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل أبرزها تجربته مع الأعمال السفلية وأنها كانت سببا في تعطل مسيرته الفنية وتعرضه لمشاكل جسيمة.

وكانت آخر مشاركات الفنان علاء عوض الفنية بمسلسل "إفراج" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

