الجمهور يستقبل عصام عمر بحفاوة.. والأخير: تكريمي في الإسكندرية له طعم تاني

توفي ديلان كارتر، المشارك السابق في برنامج "ذا فويس" الأمريكي، في حادث سيارة في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفقا لما أكدت عائلته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كتبت العائلة في بيان مفجع تمت مشاركته عبر فيسبوك: "قلوب عائلتنا محطمة لسماع نبأ وفاة ديلان كارتر في حادث سيارة".

وأضاف البيان: "باعتباره مغنيا موهوبا، كان دائما ما يسلي مجتمعنا بعروضه في فعاليات البلدة لقد أكسبه لطفه وسحره احتراما هائلا، وسيكون لغيابه أثر عميق".

وتابع البيان: "إلى أحباء ومعارف ديلان، نقدم خالص تعازينا خلال هذه الفترة الصعبة تتقدم بلدة مونكس كورنر ومجلسها وجميع موظفيها بأحر التعازي".

واختتمت عائلة كارتر المنشور بالقول: "إن المغني الراحل كان بالنسبة لعائلتنا أكثر بكثير من مجرد فنان، لقد كان صديقنا وأنهم يشعرون بحزن عميق لوفاته".

وتوفي كارتر 24 عاما، السبت "بالتوقيت المحلي" في مقاطعة كوليتون بولاية كارولاينا الجنوبية، خلال حادث سير، وفقا لتقارير متعددة.

كان من المقرر أن يحيي المغني حفلا ليلة الاثنين في فعالية "موسيقى في الشارع الرئيسي" (Music on Main) التابعة لبلدة مونكس كورنر، وقد تم إلغاء الفعالية منذ ذلك الحين.

كان الموسيقي يبلغ من العمر 20 عاما فقط عندما أذهل حكام برنامج "ذا فويس" بأدائه لأغنية ويتني هيوستن الشهيرة لعام 2009 "أنا أنظر إليك" "I Look to You".

ودفع هذا الأداء الذي قال كارتر: "إنه كان تكريما لوالدته الراحلة جميع الحكام الأربعة إلى إدارة كراسيهم وفي نهاية المطاف، اختار كارتر "ريبا ماكنتاير" لتكون مدربته، حيث كان معجبا قديما بمغنية موسيقى الريف الكانتري".

وبصرف النظر عن كونه موسيقيا، كان كارتر أيضا وكيل عقارات وشريكا في ملكية متنزه للمقطورات ومخيم في ولاية "بالميتو" "كارولاينا الجنوبية"، وفقا لروسيا اليوم.