مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يحتفي بنجوم عروس البحر المتوسط على أنغام "تيمبو باند"

كتب : منى الموجي

07:51 م 27/04/2026
    النجم الراحل محمود عبدالعزيز
    وحيد سيف
    مديحة كامل
    حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
    محمود عبدالعزيز
    سمير صبري

أحيت فرقة "تيمبو باند للإيقاعات الشرقية"، بقيادة الفنان عزت بسيوني حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، بقيادة الفنان عزت بسيوني، إذ قدمت أغاني: "الزفة، ميدلي إسكندرية، سوق بينا يا أسطى"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

نجوم محافظة الإسكندرية

الفرقة اختارت الأغاني التي تتغزل في جمال عروس البحر المتوسط مع استعراض عبر شاشة على المسرح لأبرز معالم المدينة، وعرض صور لأيناء المحافظة الذين لمعت أسماءهم في مجال الفن، وبينهم: محمود عبدالعزيز، مديحة كامل، سمير صبري، عارفة عبدالرسول.

حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويقام حفل الافتتاح بحضور الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، الفنان باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، والفنانة ركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، الفنان خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشهد تكريم الفنان عصام عمر، والمخرج الفلسطيني أحمد الدنف، والمونتيرة منى ربيع.

حقيقة تعطل أحد قطارات الخط الثالث للمترو.. مصدر يكشف التفاصيل
حقيقة تعطل أحد قطارات الخط الثالث للمترو.. مصدر يكشف التفاصيل
