وجه النجم تامر حسني نداءً إلى وزارة الصحة المصرية، مطالباً إياها بالتدخل لحسم ما وصفه بـ "الفتنة الغذائية"، والتي تصاعد الحديث حولها مؤخراً.

تعليق تامر حسني

وعلق تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلاً: "في ظل الفتنة الغذائية اللي حاصلة في مصر، وحديث كل الناس دلوقتي عن إيه المفيد لينا وإيه المضر، هل ممكن أناشد وزارة الصحة المصرية وكبار الدكاترة المختصين وأصحاب المستشفيات بردود كافية فيها شرح مفصل عن إيه الأكل المفيد لينا وإيه اللي مش مفيد؟ وياريت يكون شرح مفصل يفهمه الشخص العادي من غير أي مصطلحات طبية أجنبية".

تساؤلات تامر حسني

وتابع تامر طرح أسئلته: "أولاً: الخضار أمثال الخس والجرجير وورق العنب وكل الورقيات مفيدة ولا لأ؟ وإزاي نطمن إنها مش مرشوشة مواد تمرض الناس؟ ثانياً: البيض والفراخ اللي في بلدنا ناكلهم إزاي؟ وإزاي نميز ونطمن إنهم مش محقونين؟ وإزاي نعرفهم لو محقونين؟".

وأضاف: "ثالثاً: شرب المية بكثرة كما تعلمنا مفيد ولا لأ؟ رابعاً: الحليب مضر ولا كويس وإيه الصح اللي نشربه؟ خامساً: الأدوية لازم تتاخد ولا مش لازم؟ ولا مش أي أدوية تتاخد؟".

نداء للوزارة ومجدي يعقوب

وأوضح النجم تامر حسني في مناشدته: "أناشد وزارتنا المصرية تعملنا فيديوهات، حد يطلع يكلمنا بالعامية ويرد بالتفصيل وبالأدلة العلمية على كل ده. وياريت يساعدني صديقي المحترم الأستاذ الفاضل أيمن عباس، بما إنه صاحب أكبر المستشفيات، ياريت يطلعلنا دكاترة من عنده مختصين يعملوا فيديوهات ترد على كل اللي حاصل في مجتمعنا".

وأكمل: "بناشد برضه الدكتور العظيم مجدي يعقوب يدينا من خبرته العظيمة، والدكتور الكبير حسام موافي يساعدونا الفترة دي كشعب ويريحونا من الجدل الفظيع ده؛ لأن محدش بقى عارف ياكل إيه وما ياكلش إيه، وثوابت كتير اتغيرت بين يوم وليلة".

واختتم تامر حسني حديثه قائلاً: "أرجوكم متسيبوناش كده لا إحنا ولا ولادنا.. وأرجع وأقول محتاجين حد يكلمنا بطريقة بسيطة عامية يشرح فيها بالتفصيل وبالأدلة إيه غلط وإيه صح. وأنا ليه بقول محتاجين أكتر من جهة تتكلم؟ عشان كلنا نطابق الكلام ببعضه مع المنطق ونحكم صح".

يذكر ان الأيام الماضية شهدت جدلا واسعا، حول نظم التغذية والمشروبات و العلاج، خاصة عقب وفاة دكتور ضياء العوضي، الذي أطلق قبل رحيله نظام غذائي أطلق عليه "الطيبات".

