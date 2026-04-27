تفسير "الأذان" أحدثها.. تصريحات أشعل بها محمد رمضان الجدل

أثار النجم محمد رمضان حالة من الجدل عقب تصريحاته التي تحدث فيها عن تفسيره لـ "الأذان"، خلال ظهوره على قناة "دويتشه فيله".

وتحدث محمد رمضان قائلاً: "الناس ممكن ما بتفكرش في ده؛ في الأذان إحنا بنقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، فالاثنين قد بعض، يعني ربنا خلى الصلاة قد الفلاح وقد العمل".

وأوضح: "ربنا كان ممكن يقول ثلاثة حي على الفلاح وواحدة حي على الصلاة، لا.. هما قد بعض، فالعمل طبعاً شيء مهم جداً وبيحمي الإنسان من أشياء كتير، بيحميه من الاكتئاب وبيحميه من الغرور".

تصريحات محمد رمضان في "دويتش فيلة"



يأتي حديث محمد رمضان ضمن سلسلة تصريحات أشعل بها الجدل حوله، وتعرض بسببها للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

"ترامب" طال عمره

علق محمد رمضان في يناير 2026 على كواليس طرح الأغنية التي يقدمها بمشاركة لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "بإذن الله بكره الكليب الرسمي لأغنيتي مع لارا ترامب، الجمعة الساعة ٤ بتوقيت مصر.. تم تصوير الكليب بالكامل في قصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طال عمره".

التحفظ على الأموال

نشر محمد رمضان في عام 2021 مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وتحدث فيه قائلاً: "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلت له مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي قد حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

وردت مصادر قضائية على الفيديو موضحة تفاصيل الحجز على أموال محمد رمضان، وأكدت أن القرار الخاص بأمواله ليس "تحفظاً" بالمعنى الإداري، وإنما هو حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وأشارت إلى أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضاً للطيار عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

إسماعيل ياسين

واجه رمضان هجوماً قوياً في عام 2017 بعد حوار صحفي سخر خلاله من أفلام إسماعيل ياسين، حيث قال: "أنا ضد أفلام إسماعيل يس -الله يرحمه- التي قدمها عن الجيش كلها، لأنني لا أحب أن نصدر أن العسكري المصري بهذا الشكل، أو يمشي وتقع منه أشياء ويسخر منه الناس".

وأضاف: "الراحل إسماعيل يس أكثر نجم يضحكني في العالم، لكني لا أحب أن نصدر صورة الجندي المصري وهو يقع منه (القايش) ويركب فوق مروحة الطائرة، فهذا منظر غير لائق".

و قام رمضان بنشر مقطع فيديو يقدّم فيه اعتذاراً إلى أسرة إسماعيل ياسين، مؤكداً حبه للفنان الراحل، وأن نجله المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين كان من الأوائل الذين ساعدوه في حياته الفنية، متبرئاً من صحة التصريح كما ورد، ومؤكداً أن العنوان كان خاطئاً.

فريد شوقي

دخل محمد رمضان في سبتمبر 2022 في مواجهة حادة مع المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، بسبب حديثه عن الفنان فريد شوقي وفيلم "حميدو" خلال دفاعه عن فيلمه "عبده موتة".

وتحدث رمضان خلال ظهوره في برنامج "بيت العيلة" مع الإعلامية نجوى إبراهيم قائلاً: "أول عمل له كان حميدو، وكان يتاجر في المواد المخدرة، وكان يقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها".

وتابع رمضان: "فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة، فهناك نجوم كبار قدموا أشياء أصعب من عبده موتة".

وردت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي عبر صفحتها في فيسبوك قائلة: "منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم (حميدو) الذي مازال في ذهن الجماهير رغم مرور 70 عاماً، وبين (عبده موتة) الذي ينتهي من ذهن الجمهور بمجرد عرضه".

وتابعت: "أنصحك يا رمضان، لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وجرأة القتل في الشوارع".

أقرا ايضا

هاني رمزي يحتفل بزفاف ابن شقيقته داخل احدى الكنائس- صور





شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب



