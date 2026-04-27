شاركت الفنانة درة جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور التي خطفت بها الأنظار بإطلالة أنيقة شتوية تعكس ذوقها الراقي في اختيار الأزياء.

تفاصيل إطلالة درة

وظهرت درة مرتدية فستانًا جمبسوت أسود بسيطًا تضع معطفًا طويلًا باللون البيج، لتتألق في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأرفقت درة الصور بتعليق، وكتبت: رغم كل شيء، نحاول دائماً أن نكون ونُظهر أفضل ما لدينا".

لاقت الصور والرسالة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بجمالها، وكتبوا: "الله عليكي يا قمر"، "جميل الأوت فيت"، "روعة يا روحي"، "تحفة وتجنني".

مسلسلات الفنانة درة

آخر أعمال الفنانة درة، كانت المشاركة في مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي يوسف؟

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة مؤثرة



