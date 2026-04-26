ارتبط اسم الفنانة فيفي عبده دائمًا بالحضور المختلف ليس فقط من خلال أدوارها الفنية، بل أيضًا عبر الإفيهات التي ترددها خلال أعمالها الفنية والبرامج التفلزيونية، والتي سرعان ما تتحول إلى عبارات متداولة بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع نشاطها المستمر عبر منصات السوشيال ميديا، استطاعت فيفي عبده أن تحافظ على تواصلها المباشر مع جمهورها، مستفيدة من خفة ظلها وعفويتها في إطلاق عبارات و"إفيهات" طريفة أصبحت جزءًا من الثقافة اليومية لدى الكثير من المصريين.

وفي مناسبة عيد ميلادها، نرصد أبرز إفيهات فيفي عبده التي رسخت في تشارك بها جمهورها، وأصبحت أيقونة في صناعة "الكوميكس" و"الميمز" عند المصريين.

"5 أمواه 5 هوا نيو 5 أيوة بقى ويلا بقى"

تعتبر "5 أمواه"، الامتداد الطبيعي لعبارتها 5 حبيبتي، التي أطلقتها في مسلسل كيد النساء عام 2013، قبل أن تطورها لاحقًا إلى صيغ متعددة مثل "5 أيوة بقى ويلا بقى".

"شدني يا أخ"

أطلقت فيفي عبده هذه الجملة خلال ظهورها في برنامج رامز قرش البحر، حيث جاءت بشكل عفوي أثناء أحد المواقف، لتتحول بعدها إلى عبارة رائجة استخدمتها لاحقًا في فيديوهاتها يوتيوب وفيسبوك.

"أشطات فلات عسلات.. اسكوزمي"

مع تزايد تفاعل الجمهور معها على مواقع التواصل، ابتكرت مجموعة من الإفيهات الجديدة التي تحمل طابعًا مرحًا، لتواصل بها جذب متابعيها بأسلوبها الخاص.

"هالة هالة وياختي صمالة"

ظهرت هذه العبارة خلال الجزء الأول من مسلسل كيد النساء، الذي شاركت في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، وحققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

"أوعى الجمبرى يعضك"

تُعد هذه الجملة من أوائل الإفيهات التي عُرفت بها فيفي عبده، وقدمتها من خلال فيلم زنقة الستات، حيث جسدت شخصية فتاة إسكندرانية، وكانت ترددها في إطار كوميدي خفيف.

وبمرور الوقت، تحولت هذه الإفيهات إلى جزء من شخصية فيفي عبده الفنية، وأسهمت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز النجمات اللاتي يمتلكن بصمة خاصة في وجدان الجمهور.

