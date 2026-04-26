خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار مؤخرًا بإطلالة رياضية مميزة، حيث شاركت جمهورها لحظات من ممارستها لرياضة اليوجا عبر السوشيال ميديا.

وظهرت نورهان في الفيديو الذي نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تؤدي مجموعة من تمارين اليوجا بمرونة، لتكشف عن لياقتها البدنية العالية وقوامها الرشيق.

نورهان منصور تكشف عن رياضتها المفضلة

وقد نالت إطلالتها الرياضية إعجاب متابعيها، الذين أشادوا بحرصها على الاهتمام بصحتها ونشاطها، وجاءت التعليقات كالتالي: "عاش يا بطل"، "الله عليك يا وحش"، "الرياضة حلوة الصبح"، "نشاط وحيوية".

يُذكر أن نورهان تحرص دائمًا على مشاركة متابعيها تفاصيل من يومياتها، خاصة ما يتعلق بالرياضة والعناية بالجسم، ما يجعلها مصدر إلهام للكثير من محبيها.

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

اقرأ أيضا..

ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي يوسف؟

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة مؤثرة



