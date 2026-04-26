اعتذار محمد حفظي عن عدم المشاركة بلجان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

03:37 م 26/04/2026

محمد حفظي

أعلن المنتج الكبير محمد حفظي الاعتذار عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12، بعدما لاحظ تضاربًا محتملًا بين دوره كعضو لجنة تحكيم وكونه منتجًا مشاركا لأحد الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

تفاصيل اعتذار محمد حفظي لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وفي بيان صحفي، أكد القائمون على المهرجان، أن المنتج محمد حفظي أعرب عن خالص تقديره لإدارة المهرجان ولجنته الاستشارية على ثقتهم، متمنيًا لهم دورة متميزة.

من جانبها، ثمنت إدارة المهرجان قرار المنتج محمد حفظي، مؤكدين أنه يعكس سعي الجميع لإرساء مبدأ الشفافية الذي يعتز به المهرجان ويعليه في جميع فعالياته.

تعرف على اللجنة الاستشارية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

كفى استغلالاً لأزمة هاني شاكر.. نادية مصطفى تهاجم رئيس الجالية بـ فرنسا

شيرين عبدالوهاب أحدثهم.. هؤلاء دعمهم محمود الليثي في أزماتهم

محمد حفظي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هنا شيحة

توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟