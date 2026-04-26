أعلن المنتج الكبير محمد حفظي الاعتذار عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12، بعدما لاحظ تضاربًا محتملًا بين دوره كعضو لجنة تحكيم وكونه منتجًا مشاركا لأحد الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

تفاصيل اعتذار محمد حفظي لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وفي بيان صحفي، أكد القائمون على المهرجان، أن المنتج محمد حفظي أعرب عن خالص تقديره لإدارة المهرجان ولجنته الاستشارية على ثقتهم، متمنيًا لهم دورة متميزة.

من جانبها، ثمنت إدارة المهرجان قرار المنتج محمد حفظي، مؤكدين أنه يعكس سعي الجميع لإرساء مبدأ الشفافية الذي يعتز به المهرجان ويعليه في جميع فعالياته.

تعرف على اللجنة الاستشارية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

كفى استغلالاً لأزمة هاني شاكر.. نادية مصطفى تهاجم رئيس الجالية بـ فرنسا

شيرين عبدالوهاب أحدثهم.. هؤلاء دعمهم محمود الليثي في أزماتهم