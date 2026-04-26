شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها.

تفاصيل إطلالة بشرى

وظهرت بشرى بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الأزرق ونسّقت معها توب الفضي، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على إطلالة بشرى

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة"، "والله قمر"، "ما شاء الله"، "رقة وأناقة"، "عسولة أوي".

غياب بشرى عن دراما رمضان 2026

وغابت بشرى عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، وكانت آخر مشاركاتها الدرامية من خلال مسلسل سيد الناس الذي عُرض في رمضان 2025، وشارك في بطولته عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد رزق، وأحمد زاهر.

مشاركة بشرى في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يُذكر أن بشرى شاركت في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي انطلقت فعالياته يوم 20 أبريل الجاري، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة.



