ياسمين رئيس توجه رسالة غامضة: "آسفه يا ابني أنا اللي اخترتك هذا الأب".. والجمهور يتساءل

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 26/04/2026

وجهت الفنانة ياسمين رئيس رسالة غامضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "X".

وكتبت ياسمين رئيس: "آسفه يا ابني أنا اللي اخترتك هذا الأب".

وحازت رسالة ياسمين رئيس على انتقادات جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "وييجي يوم تتأسفي لأبنك على نشر هذا الكلام، انت كدة بتسيئي لأبنك، ربيه كويس واسكتي عشان ابنك، كوني ليه أب وأم بنفس الوقت".

ياسمين رئيس تشارك بمسلسل "اسأل روحك" في رمضان 2026

شاركت الفنانة ياسمين رئيس بمسلسل "اسأل روحك" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول وكيل نيابة يبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بعد اهتزاز الرأي العام بانتشار فيديو صادم لمقتل فتاة تُدعى غزالة. ومع كل ورقة يقلبها في ملفات القضية، تنكشف مأساة إنسانية بدأت بهروب غزالة من جحيم قريتها لتسقط في فخ استغلال المدينة. ويجد خالد نفسه بمواجهة جبهة من الفساد تشن حملة تشويه متعمدة لتشويه سمعة الضحية وطمس معالم الجريمة. وتتحول القضية من مجرد جريمة قتل إلى معركة شرسة لتعرية رؤوس الفساد.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، داليا مصطفى، نهال عنبر، آية سليم، تأليف محمد الحناوي، إخراج أسامة عرابي.

أعمال تنتظر عرضها ياسمين رئيس قريبا

تشارك الفنانة ياسمين رئيس، النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما"، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غري، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

