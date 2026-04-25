شيرين عبدالوهاب تكشف مواقف زينة وهيفاء والليثي: "أخواتي اللي أمي مجبتهمش"

كتب : معتز عباس

11:03 م 25/04/2026 تعديل في 11:13 م
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ما تفاصيل فستان هيفاء وهبي الأحمر؟ وكيف نسقته؟
    ما تصميم فستان هيفاء وهبي الموف؟ وكيف تم تنسيقه بين التوب والجيب؟
    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي بفستان أخضر أنيق
    هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر
    هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر
    الفنانة زينة
    أحمد سعد
    أحمد سعد
    أحمد سعد من كواليس حفل مدينتي (5)
    أحمد سعد النجم
    أحمد سعد الفنان
    أحمد سعد

أعربت النجمة شيرين عبدالوهاب عن امتنانها لعدد من أصدقائها في الوسط الفني، مشيدة بدعمهم الكبير لها خلال الفترات الصعبة التي مرت بها، وذلك في أول مداخلة هاتفية لها بعد أزمتها الصحية في برنامج "الحكاية".

رسائل نجمات الفن لـ شيرين

وأكدت شيرين أن الفنان محمود الليثي كان من أوائل الداعمين لها، حيث فتح لها منزله وحرص على مساعدتها في تجهيز مسكنها لتقيم وسط أسرته، في موقف إنساني يعكس قوة العلاقة بينهما.

كما أشادت بصديقها المقرب أحمد سعد، مؤكدة أن علاقتهما تمتد لأكثر من 30 عامًا، واصفةً إياه بـ"صاحب العمر"، فيما وجهت الشكر للفنانة هيفاء وهبي التي تواصلت معها وحرصت على دعمها والاطمئنان عليها.

ولم تنسَ شيرين الإشادة بالفنانة زينة، مؤكدة أنها لم تتركها لحظة، وكان لها دور كبير في رعاية أطفالها خلال تلك الفترة، معتبرةً ذلك من أعظم المواقف التي لا تُنسى.
واختتمت شيرين حديثها بالتأكيد على أن ما وجدته من دعم ومساندة من أصدقائها كان له أثر كبير في تجاوزها تلك المرحلة، موجهة لهم رسالة شكر وامتنان على وقوفهم بجانبها.

طرح أغنية "الحضن شوك"

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب طرحت أمس الجمعة، أغنية "الحضن شوك" على "يوتيوب" ويتعاون معها فيها الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شيرين عبد الوهاب هيفاء وهبي محمود الليثي زينة

