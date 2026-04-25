لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة مميزة خلال أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتخطف بها إعجاب متابعيها بشكل كبير.

وظهرت مي عمر بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أسود مع بنطال لامع، مع نظارة شمسية كبيرة، ما أبرز ذوقها في اختيار إطلالاتها.

وكشفت الصور عن تواجدها في مدينة براج، وتحديدًا داخل إحدى محطات القطارات الشهيرة حيث ظهرت وسط أجواء أوروبية مميزة خلال رحلتها السياحية.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع صور مي عمر، حيث حرص كل من علاء مرسي وعصام السقا وبدرية طلبة على الإشادة بإطلالتها، إلى جانب تعليقات الجمهور الذين أثنوا على أناقتها وجمالها، وجاءت كالتالي: "جميلة يا ميوش"، "قمر البنات"، "نجمة البنات"، "نجمة نجوم الفن".

أحدث ظهور لـ مي عمر ومحمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة تجمع مع زوجته الفنانة مي عمر خلال تواجدهما في النمسا، وظهر فيها وهو يقبل مي عمر، عبر حسابه على إنستجرام، واكتقى بوضع إيموجي "قلب".

وأثارت قبلة محمد سامي لـ مي عمر تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتفاعل الفنانة سوسن بدر مع تدوينته، وتعلق: "ربنا يسعدكم". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يحفظكم من كل شر، ربنا يخليكم لبعض، الحلوين، الجمال والدلال، أحلى كابلز".

