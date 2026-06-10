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وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة

كتب : أحمد نصرة

08:36 ص 10/06/2026

عبد العزيز مخيون

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أعلنت أسرة الفنان عبدالعزيز مخيون وفاة الفنان الكبير، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية وحجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الأسرة، أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيجريان عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ونعى يونس مخيون الرئيس الأسبق لحزب النور، الفنان الراحل، معربًا عن حزنه لرحيل ابن شقيقته، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

تدهور الحالة الصحية

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث خضع للرعاية الطبية داخل قسم العناية المركزة، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم الأربعاء.

عبدالعزيز مخيون وفاة عبدالعزيز مخيون نجوم الفن

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