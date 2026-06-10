نعى الفنان عصام السقا الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع أزمة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

عصام السقا يودع عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة

ونشر السقا صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "رحل فنان كبير وإنسان مثقف ومحترم، عاش محافظًا على قيمته ومكانته، وترك إرثا فنيا وإنسانيا سيبقى شاهدا على مسيرته، رحم الله من رحل، وأحسن إليه، وألهم محبيه الصبر والسلوان. وداعا أستاذ عبدالعزيز مخيون".

موعد ومكان جنازة الفنان عبدالعزيز مخيون

وأعلنت أسرة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الأربعاء.

ويعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ قدم خلال مشواره عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

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