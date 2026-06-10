إعلان

"فنان كبير وإنسان مثقف".. عصام السقا يودع عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة

كتب : نوران أسامة

02:29 م 10/06/2026

عصام السقا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى الفنان عصام السقا الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع أزمة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

عصام السقا يودع عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة

ونشر السقا صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "رحل فنان كبير وإنسان مثقف ومحترم، عاش محافظًا على قيمته ومكانته، وترك إرثا فنيا وإنسانيا سيبقى شاهدا على مسيرته، رحم الله من رحل، وأحسن إليه، وألهم محبيه الصبر والسلوان. وداعا أستاذ عبدالعزيز مخيون".

موعد ومكان جنازة الفنان عبدالعزيز مخيون

وأعلنت أسرة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الأربعاء.

ويعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ قدم خلال مشواره عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

اقرأ أيضا:
"مع السلامة يا صديقي الغالي".. محمود سعد ينعى الفنان عبدالعزيز مخيون

"حورية".. جومانا مراد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خيانة ونجاة من القتل.. محطات مأساوية في حياة الراحل عبدالعزيز مخيون

عبدالعزيز مخيون عصام السقا نجوم الفن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
أخبار البنوك

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
أخبار المحافظات

بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون
زووم

أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
كأس العالم 2026

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة