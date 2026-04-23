احتفل المخرج عمرو سلامة، بفوز نادي الزمالك على غريمه نادي بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس ضمن جولات الدوري المصري الممتاز.

ونشر عمرو سلامة، صورة لدرع الدوري المصري عبر خاصية الاستوري على حسابه إنستجرام، وعلق: "قربت"، في إشارة لقرب تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري.

كما نشر سلامة، صورة أخرى ظهر خلالها مع أمير مرتضى منصور وهما يحتفلان بفوز نادي الزمالك.

عمرو سلامة يحتفل بوصول نادي الزمالك لنهائي الكونفدرالية

احتفل عمرو سلامة، بتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على فريق شباب بلوزداد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد القاهرة الدولي بمجموع المباراتين بنتيجة 1-0.

وكشف عمرو سلامة عن وجوده داخل المدرجات، ونشر صورا من كواليس المباراة عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ظهر خلالها والسعادة تغمره بتأهل نادي الزمالك، وظهر مرتديا تي شيرت الفريق ويحمل علم النادي.

وكتب عمرو سلامة على الصور: "طول عمري بخاف قوي أروح الإستاد، وعندي تروما من مرة روحت في ٢٠٠٦، بعد عشرين سنة، النهاردة صديقي شجعني وروحنا، وأينعم ماتش يوتر ومش أحلى ماتش بس ربنا حاببنا وعدينا، وأنا تقريبا قضيت أحلى يوم في حياتي".

آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة

كانت آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة بمسلسل "بريستيج" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، وبينما يحاول الجميع الاحتماء من العاصفة، ينقطع التيار الكهربائي فجأة، ليكتشفوا أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات، يدركون أن القاتل بينهم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة.

