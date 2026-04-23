كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله عن استعداده لمتابعة مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن جولات الدوري المصري الممتاز.

نشر صلاح عبدالله تعليقه على المباراة عبر صفحته على "فيسبوك": "صديقي الأهلاوي أوي الدكتور محمد العدل كلمني وظبطنا القنوات، وتمنى لي فوز الزمالك".

اخر مشاركات صلاح عبدالله الفنية

كانت آخر مشاركات صلاح عبدالله في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول جارحي الذي تنقلب حياته بعد وفاة والده، إذ يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، أحمد زاهر، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، منة فالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله قريبا

يشارك الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "إعلام وراثة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول خلافات عائلية على تركة وميراث تتحول إلى صراعات حادة داخل الأسرة، تكشف أسرارًا وخبايا نفسية وشخصية بين أفراد العائلة وتُظهر تأثير المال والسلطة على العلاقات الإنسانية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد فهيم، إنتصار، تأليف كريم سرور، سيناريو وحوار هبة الحسيني، إخراج حسن صالح.

