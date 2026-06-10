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مايان السيد: "فخورة جدا إني جزء من صناعة السينما ومبسوطة بتطورها"

كتب : هاني صابر

07:42 م 10/06/2026

الفنانة مايان السيد

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أعربت الفنانة مايان السيد، عن سعادتها بالتطور الذي تمر به صناعة السينما والفن خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها فخورة كونها جزء من هذه الصناعة.

تعليق مايان السيد عن صناعة السينما

وكتبت مايان، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "مبسوطة جدا بالتطور اللي حاصل في صناعة السينما
.. وإننا بقينا نشوف إنتاج سينمائي كبير ومتنوع، وأحلى حاجة إن كل واحد بقي يلاقي نفسه في النوع اللي بيحبه".

وأضافت مايان: "فخورة جدا إني جزء من الصناعة المبهرة دي.. يا رب كتر من أفلامنا لحلوة".

آخر أعمال مايان السيد

يعد آخر أعمال الفنانة مايان السيد فيلم "ولنا في الخيال حب" ودارت أحداثه في إطار رومانسي عن أستاذ جامعي يعيش وحيدا حتى تدخل حياته طالبة، ثم يجد نفسه يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب" من إخراج سارة رزيق، وبطولة أحمد صلاح السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الفنانين.

مايان السيد

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