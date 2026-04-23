ميرنا جميل تكشف مشهد وقوعها خلال تصوير مشهد بمسلسل "اللعبة 5"

كتب : هاني صابر

07:12 م 23/04/2026 تعديل في 07:46 م

ميرنا جميل

كشفت الفنانة ميرنا جميل، عن مشهد وقوعها خلال تصوير مشهد لها في مسلسل "اللعبة 5".

تعليق ميرنا جميل على مشهد لها مع شيكة بمسلسل"اللعبة 5"

ونشرت ميرنا، الفيديو الذي جمعها مع الفنان شيكو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفيش حاجة غيظاني غير ضحك شيكو عليا.. إصابات العمل".

شيكو يرد على تعليق ميرنا جميل بخصوص مشهد وقوعها في "اللعبة 5"

وتفاعل شيكو مع تدوينة ميرنا جميل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آسف خلاص بقى".

وكانت منصة "MBC شاهد" أعلنت عرض مسلسل "اللعبة" الموسم الخامس في 12 أبريل الجاري.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة 5" شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد أوتاكا.


اقرأ أيضا:

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي

بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير

ميرنا جميل مسلسل اللعبة 5 شيكو

