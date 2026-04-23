كشفت الفنانة ميرنا جميل، عن مشهد وقوعها خلال تصوير مشهد لها في مسلسل "اللعبة 5".

تعليق ميرنا جميل على مشهد لها مع شيكة بمسلسل"اللعبة 5"

ونشرت ميرنا، الفيديو الذي جمعها مع الفنان شيكو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفيش حاجة غيظاني غير ضحك شيكو عليا.. إصابات العمل".

شيكو يرد على تعليق ميرنا جميل بخصوص مشهد وقوعها في "اللعبة 5"

وتفاعل شيكو مع تدوينة ميرنا جميل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آسف خلاص بقى".

وكانت منصة "MBC شاهد" أعلنت عرض مسلسل "اللعبة" الموسم الخامس في 12 أبريل الجاري.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة 5" شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد أوتاكا.



