أشاد الفنان أحمد الفيشاوي بمسلسل الأبطال الخارقين "Spider- Noir" الذي انتهى عرضه مؤخرا على منصة "Prime" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا و نسب مشاهدات مرتفعة.

أعاد الفيشاوي نشر إعلان المسلسل عبر صفحته على "انستجرام" وكتب: "رائع لم أرى مسلسل تلفزيون كهذا من قبل، لا تفوتوا هذا المسلسل، ولأول مرة في تاريخ التلفزيون، يمكنك مشاهدة هذا المسلسل بالأبيض والأسود أو بألوانه الحقيقية".

كواليس مسلسل "Spider-Noir"

تدور أحداث المسلسل حول شخصية البطل الخارق "Spider- Man" الذي يجسده النجم العالمي نيكولاس كيدج بأحد العوالم الموازية، إذ يُجبر بن رايلي، وهو محقق خاص مخضرم يعاني من سوء الحظ في نيويورك في ثلاثينيات القرن العشرين، على مواجهة ماضيه، في أعقاب مأساة شخصية عميقة، بصفته البطل الخارق الوحيد في المدينة.

وتم عرض المسلسل بنسختين هما نسخة بالألوان الطبيعية، ونسخة بالأبيض والأسود ، في سابقة هي الأولى في تاريخ الدراما التلفزيونية.

آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

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