احتفلت الفنانة روجينا بتخرج ابنتها مريم من الجامعة، وشاركت جمهورها لحظات خاصة من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

روجينا وحفل تخرج ابنتها مريم

ونشرت روجينا مجموعة من الصور التي جمعتها بابنتها خلال الاحتفال بتخرجها، معبرة عن سعادتها وفخرها بهذه الخطوة المهمة في حياة مريم، وكتبت: أم فخورة.. حفل تخرج مريوما".

وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئة روجينا وابنتها، متمنين لمريم مزيدًا من النجاح والتوفيق في مشوارها المقبل.

ومن أبرز المهنئين الفنانة غادة عبدالرازق، والفنانة هالة صدقي، والكاتبة إنجي علاء، والفنانة الشابة بسنت أبو باشا.

آخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حد أقصى" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول صباح التي تنقلب حياتها رأساً على عقب حين يُودع في حسابها مبلغ ضخم يزج بها في دهاليز غسيل الأموال. وبين مطاردة عصابة لا ترحم وضغوط اجتماعية خانقة، تخوض مع زوجها رحلة قاسية لاختبار الثقة والتحمل، لتثبت الأحداث كيف يمكن لقرار عابر أن يدفع بالإنسان نحو حافته القصوى.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، كريم أشرف زكي، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج مايا أشرف زكي.

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