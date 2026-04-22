خاص| المخرج محمد دياب يحسم الجدل: فيلم "أسد" لا علاقة له بـ"ثورة الزنج"

كتب : مصطفى حمزة

01:38 م 22/04/2026
    إسلام مبارك في فيلم اسد
    كامل الباشا في فيلم اسد
    ماجدالكدواني في فيلم اسد
    النجم محمد رمضان بطل فيلم اسد
    محمد رمضان في فيلم اسد
    محمد دياب ومحمد رمضان في كواليس فيلم اسد
    مصطفى شحاتة في فيلم اسد
    صدقي صخر

حسم المخرج محمد دياب الجدل المثار حول فيلم "أسد"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، والمقرر طرحه يوم 14 مايو المقبل في مصر.

وعلق محمد دياب على ما يُثار بشأن تناول الفيلم أحداث "ثورة الزنج"، التي استمرت 14 عاماً خلال فترة الحكم العباسي.

محمد دياب يوضح

ورد محمد دياب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على سؤال حول العلاقة بين أحداث فيلم "أسد" وبين "ثورة الزنج" التي وقعت في القرن التاسع الميلادي.

وقال دياب: "الفيلم تدور أحداثه في القرن التاسع عشر، ولا علاقة له بـ(ثورة الزنج) كما تردد".

وبدأ المخرج محمد دياب تصوير مشاهد الفيلم في نوفمبر 2024، في عدة أماكن منها الفيوم، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقرية أتريس في القناطر الخيرية، ومحاجر أسمنت حلوان.

أبطال فيلم "أسد"

الفيلم من تأليف شيرين دياب ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب، وحمل في البداية عنوان "أسد أسود" قبل تعديله إلى "أسد"، ومن المقرر طرحه في مصر يوم 14 مايو المقبل، وفي الوطن العربي يوم 21 مايو.

ويشارك في بطولة الفيلم: محمد رمضان، وماجد الكدواني، ورزان جمال، وصدقي صخر، وعلي قاسم، وأحمد داش، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، ونجوم السودان محمود ميسرة السراج، وإسلام مبارك، ونزار جمعة، ومصطفى شحاتة، وإيمان يوسف.

