أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام عن طرح تذاكر إضافية، بعد نفاد الدفعة الأولى بالكامل، وذلك نتيجة الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم السبت 25 أبريل الجاري، على مسرح SPACE42 Arena في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

أسعار تذاكر حفل أنغام

تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهمًا إماراتيًا للفئة الفضية، و595 درهمًا للفئة الذهبية، بينما تصل إلى 1995 درهمًا للفئة الملكية.

ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

مشاركتها في رمضان 2026

يُذكر أن أنغام شاركت في موسم دراما رمضان 2026، من خلال غناء تتر مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر لطارق مدكور.

