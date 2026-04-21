كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك

كتب : مروان الطيب

12:29 م 21/04/2026 تعديل في 12:29 م
    كواليس رحلة كنزي دياب في نيويورك
    كواليس رحلة كنزي دياب في نيويورك
    كواليس رحلة كنزي دياب في نيويورك
    كواليس رحلة كنزي دياب في نيويورك

كشفت كنزي دياب عن وجودها بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت كنزي صورا من كواليس رحلتها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها رفقة عدد من أصدقائها، كما التقطت عدد من الصور التذكارية بعدد من الشوارع والمحال التجارية هناك، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

جنا وكنزي دياب تشاركان المتابعين كواليس رحلاتهما

وتواصل جنا وكنزي دياب مشاركة الجمهور والمتابعين كواليس رحلاتهما بعدد من الدول الأوروبية حول العالم، كما كشفتا خلال الفترة الماضية عن وجودهما في القاهرة احتفالا بمشاركة والدهما النجم عمرو دياب وأشقائهما إحدى الحملات الإعلانية التي حققت نجاحا كبيرا.

ونشرت جنا صور من كواليس رحلتها عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة، كما ظهرت معها في الصور شقيقتها كنزي، والتقطت كنزي العديد من الصور التذكارية لعدد من معالم القاهرة.

عمرو دياب يؤجل حفل دبي ويستعد لحفل تركيا

وكشفت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب على انستجرام عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

اقرأ أيضا:

حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية هل تحسنت؟.. نجله يوضح

أول تعليق من "الموسيقيين" على شائعة وفاة هاني شاكر

دول أوروبية تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل بسبب لبنان
شئون عربية و دولية

دول أوروبية تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل بسبب لبنان
"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد
زووم

"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد
ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
أخبار

ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
مجاملة لممدوح عباس.. الغندور يثير الجدل بشأن حضور ياسين منصور نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

مجاملة لممدوح عباس.. الغندور يثير الجدل بشأن حضور ياسين منصور نهائي الكونفدرالية
الشناوي السبب وتصرف الأهلي مبالغ فيه.. مصطفى عبده يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

الشناوي السبب وتصرف الأهلي مبالغ فيه.. مصطفى عبده يطلق تصريحات قوية

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟