نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانة الكبيرة حياة الفهد التي رحلت عن عالمنا اليوم.

تعليق تركي آل الشيخ على رحيل حياة الفهد

‏وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع X: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره ، ننعى وفاة الفنانة القديرة ⁧‫حياة الفهد‬⁩، التي وافتها المنية اليوم بعد معاناة مع المرض".

وتابع: "مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني وتركت إرثًا خالدًا سيبقى في ذاكرة الأجيال، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

وفاة الفنانة حياة الفهد

ورحلت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

ومن أشهر أعمال الفنانة الراحلة "الداية"، "الخراز"، "ليلة عيد"، "مراهق في السبعين"، "سيدة البيت"، "البيت بيت أبونا"، "ريحانة".

اقرأ أيضا

مادونا تشكر سابرينا كاربنتر على مشاركتها حفل "كوتشيلا" 2026

سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض