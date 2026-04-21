حرص الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي على تقديم التعازي والمواساة للفنانة منة شلبي، وذلك عقب وفاة والدها أول أمس الأحد.

ووجه أحمد حلمي رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" دعا فيها لوالد منة شلبي بالرحمة والمغفرة، قائلًا: "الله يرحم والدك يا منة ويسكنه فسيح جناته ويصبرك يارب.. ادعوله بالرحمة".

ومن جانبها، حرصت الفنانة منى زكي على مواساة منة شلبي بكلمات مؤثرة، حيث كتبت في "ستوري" حسابها على "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة والد الغالية منة شلبي.. ربنا يصبرك يا قلبي".

نجوم الفن في جنازة والد الفنانة منة شلبي

أقيمت صباح أمس الإثنين، جنازة والد الفنان منة شلبي، بحضور عدد من الفنانين بينهم لبلبة وأشرف زكي وسيد رجب وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

وظهرت منة شلبي في جنازة والدها مرتدية "كابا" بسبب صعوبة الجو، وساندها زوجها المنتج أحمد الجنايني الذي ظهر بجانبها في مراسم تشييع الجنازة.

وكانت الفنانة منة شلبي رافقت جثمان والدها لمسجد الفاروق حتى وصوله، لصلاة الجنازة على روحه.

منة شلبي تودع والدها: هتوحشني يا بابا

وودعت منة شلبي والدها بكلمات حزينة ومؤثرة وهى منهارة من البكاء، قائلة: "هتوحشني يا بابا"، ليقوم الفنان كريم عبدالعزيز بمواساتها.

منة شلبي بطلة مسلسل صحاب الأرض

منة شلبي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "صحاب الأرض" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، بطولة إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي.

