الداخلية تكشف ملابسات سرقة حقيبة بخطف في فيصل

إعلان

الداخلية تكشف ملابسات سرقة حقيبة أجنبي على يد تشكيل عصابي بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:50 م 21/04/2026 تعديل في 01:50 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقاته، بدائرة محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وهو "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، وأثناء سيره بمنطقة فيصل بدائرة القسم، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بخطف حقيبة اليد الخاصة به، وبداخلها مبلغ مالي وبعض متعلقاته، ثم فروا هاربين.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش، ومركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة، ومبلغ مالي. كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتبين ارتكابهم عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشكيل عصابي وزارة الداخلية خرطوش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه
نصائح طبية

ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه
الجنايات تبرئ كافة المتهمين في قضية الذهب المغشوش
حوادث وقضايا

الجنايات تبرئ كافة المتهمين في قضية الذهب المغشوش
ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
أخبار

ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
حكم من الاستئناف ضد الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حكم من الاستئناف ضد الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
"كسر القيود القديمة".. إشادة دولية بنهج مصر في التعامل مع سعر الصرف
اقتصاد

"كسر القيود القديمة".. إشادة دولية بنهج مصر في التعامل مع سعر الصرف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟