تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقاته، بدائرة محافظة الجيزة.

تشكيل عصابي بخطف الحقائب في فيصل

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وهو "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، وأثناء سيره بمنطقة فيصل بدائرة القسم، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بخطف حقيبة اليد الخاصة به، وبداخلها مبلغ مالي وبعض متعلقاته، ثم فروا هاربين.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة حقيبة بخطف في فيصل

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف.

تشكيل عصابي تخصص في خطف الحقائب بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش، ومركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة، ومبلغ مالي. كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتبين ارتكابهم عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

