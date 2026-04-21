وجهت النجمة العالمية مادونا الشكر والتقدير للنجمة سابرينا كاربنتر بعد مشاركتها حفلها ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا الغنائي.

ونشرت مادونا صورا من كواليس الحفل عبر صفحته على "انستجرام"، وكتبت: "لازلت أحلق منذ ليلة الجمعة في كوتشيلا، شكرا سابرينا وكل الناس لأنكم جعلتم الأمر ممكنا، يا لها من لحظة مثيرة في التاريخ لن أنساها أبدا، أشعر بالحرية".

مادونا تفاجئ جمهور مهرجان كوتشيلا

وفاجأت النجمة العالمية، مادونا، جمهور مهرجان كوتشيلا الغنائي بمشاركتها النجمة سابرينا اربنتر حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

وظهرت سابرينا كاربنتر وهي تصطحب مادونا على المسرح، وسط حفاوة جمهورها ومحبيها بمشاركتها في المهرجان.

وتشاركا سويا غناء عدد من الأغاني وسط تفاعل الحضور منها أغنية "Vogue"، وأغنية "Bring Your Love".

"زغروطة" تسبب أزمة في حفل سابرينا كاربنتر

تصدرت المغنية الأمريكية، سابرينا كاربنتر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد موقفها المثير للجدل في مهرجان كوتشيلا.

إذ فوجئت سابرينا كاربنتر أثناء إحدى فقرات حفلها الغنائي في المهرجان، قيام إحدى المعجبات إطلاق زغروطة، وهو ما أثار انزعاجها وقالت: "هل هذا ما تفعلينه؟، لا أحب ذلك، هذه هي ثقافتكم الصراخ؟، ماذا يحدث هنا؟ هذا غريب".

وقامت بعدها سابرينا كاربنتر بالاعتذار من جمهورها وأنها فقط لم تدرك أن الزغروطة هي جزء من ثقافة جمهورها بعد الانتقادات التي طالتها من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

