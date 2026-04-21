

أفادت وكالة تسنيم، نقلًا عن مصادر، أن إيران باتت في حالة جاهزية كاملة لاحتمال استئناف الحرب، مؤكدة امتلاكها أوراقًا جديدة يمكن استخدامها في أي جولة قادمة من المواجهة.

وأشارت المصادر إلى أن طهران تستعد لجولة محتملة من القتال، بالتزامن مع اقتراب الساعات الأخيرة من مهلة وقف إطلاق النار.

وأضافت أن إيران كانت قد توقعت خلال الأسبوعين الماضيين احتمال انهيار الهدنة، وهو ما دفعها إلى نقل تجهيزات عسكرية وتحديد أهداف جديدة تحسبًا لأي تصعيد.

وأكدت المصادر أن إيران مستعدة لإطلاق رد قوي منذ اللحظات الأولى في حال عودة الحرب، مشيرة إلى قدرتها على إحداث تأثير واسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.