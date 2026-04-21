نعى الفنان حسام داغر، الفنانة الكويتية حياة الفهد التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشر حسام داغر صورة للفنانة الراحلة حياة الفهد عبر صفحته على انستجرام، وكتب: "راحت خالتي قماشة، راحت مبروكة، راحت سبيكة، راحت ام هارون، راحت حياة الفهد".

رسالة الفنان حسام داغر للفنانة حياة الفهد

وتابع: "أول ممثلة أشاهدها في حياتي وأنا طفل في دولة الكويت كنت مع والدي في الشغل وكانوا بيصوروا المشهد الأخير في مسلسل ( على الدنيا السلام ) و هما بيجروا هي وسعاد العبدالله ربنا يديها الصحة بيرجعوا تاني المصحة هرباً من عمهم المرحوم الممثل علي المفيدي وشافتني و سلمت عليا و انا كلي انبهار بعالم الممثلين و لوكيشن التصوير، يمكن ده زرع جوايا حب الفن و التمثيل وقتها و انا لسه ٧ سنين و فاكر وشها و حنيتها و هي بتقولي كل كويس انت رفيع ليه زي الصوص الممصوص ضحكت و كان ده شكلي وقتها".

مضيفا: "بحبها قوي و تعبها ربنا يجعله في ميزان حسناتها و خبر رحيلها اثر فيا بشدة كان عندي امل ترجع تاني و تمتعنا تاني، شريط كامل من ذكرياتي وحياتي مر قدامي، أدوارها محفورة في قلبي، الكوميدية والدرامية كانت شعلة من الفن و الموهبة و الصدق تستحق لقبها سيدة الشاشة الخليجية حقيقي".

واختتم حديثه قائلا: "لابد من إعلان الحداد بالكويت لوفاة حياة الفهد ممثلة صنعت الكثير و خلقت تاريخ بأعمالها محفور في الوجدان العربي للابد، بحبك يا ام سوزان كان نفسي احقق امنيتي و حلم الطفوله بالوقوف أمامك لكن ربنا اختارك جمبه وده الافضل طبعا.. وداعاً حياة الفهد . في الجنة و نعيمها نلتقي بإذن الله".

آخر مشاركات حسام داغر الفنية

وكانت آخر مشاركات حسام داغر الفنية بمسلسل "السوق الحرة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل في مطار دولي، وتحديداً داخل "السوق الحرة"، تدور أحداث المسلسل حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد ثروت، محمد رضوان بيومي فؤاد، هالة فاخر، غادة طلعت، حسام داغر، محمود الليثي، ويزو، منذر رياحنة، تأليف هشام يحيى، إخراج شادي علي.

سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض





تكريم ليلى علوي وسلاف فواخرجي في افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة- صور



