إعلان

سعد الصغير يروج لحفل أعياد الربيع في دار المشاة

كتب : مروان الطيب

01:37 م 21/04/2026

سعد الصغير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفنان سعد الصغير لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات الربيع والمقرر إقامتها يوم السبت 25 أبريل الجاري.

ونشر سعد الصغير الملصق الدعائي للحفل عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "حفل الربيع في دار المشاة مع السوبر ستار سعد الصغير يوم السبت 25 أبريل".

سعد الصغير يواصل إحياء حفلاته الغنائية

ويواصل الفنان سعد الصغير إحياء عدد من الحفلات الغنائية، وتشهد هذه الحفلات حضورا جماهيريا كبيرا، ويقدم سعد باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

آخر مشاركات سعد الصغير الفنية

وكانت آخر مشاركات سعد الصغير الفنية بمسرحية "كازانوفا" عام 2022.

تدور أحداث المسرحية في عام ٢١٠٠ حيث اختلفت مقاييس الجمال حتى أصبح كازانوفا غير الوسيم هو أجمل رجل في العالم، ليستغل كازانوفا ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وشارك ببطولة المسرحية كل من حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

download

سعد الصغير حفلات الربيع كازانوفا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الاستئناف تلغي حبس "أم مكة" وتكتفي بتغريمها 50 ألف جنيه في قضية الفيديوهات
حوادث وقضايا

"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد
زووم

ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
أخبار

تسنيم: إيران مستعدة لاستئناف الحرب ولدينا أوراق جديدة للمعركة
شئون عربية و دولية

الجنايات تبرئ كافة المتهمين في قضية الذهب المغشوش
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

