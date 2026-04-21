يستعد الفنان سعد الصغير لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات الربيع والمقرر إقامتها يوم السبت 25 أبريل الجاري.

ونشر سعد الصغير الملصق الدعائي للحفل عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "حفل الربيع في دار المشاة مع السوبر ستار سعد الصغير يوم السبت 25 أبريل".

سعد الصغير يواصل إحياء حفلاته الغنائية

ويواصل الفنان سعد الصغير إحياء عدد من الحفلات الغنائية، وتشهد هذه الحفلات حضورا جماهيريا كبيرا، ويقدم سعد باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

آخر مشاركات سعد الصغير الفنية

وكانت آخر مشاركات سعد الصغير الفنية بمسرحية "كازانوفا" عام 2022.

تدور أحداث المسرحية في عام ٢١٠٠ حيث اختلفت مقاييس الجمال حتى أصبح كازانوفا غير الوسيم هو أجمل رجل في العالم، ليستغل كازانوفا ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وشارك ببطولة المسرحية كل من حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

