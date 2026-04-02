سر صورة نجلاء فتحي في مكتب أحمد زكي.. حكاية مشروع زواج لم يكتمل

كتب : مصطفى حمزة

03:21 م 02/04/2026

أحمد زكي ونجلاء فتحي

كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي، سر تواجد صورة الفنانة نجلاء فتحي في ركن بارز داخل مكتب "الفتى الأسمر".

وتحدث محمد وطني، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، عن تفاصيل المقتنيات الموجودة بمكتب الفنان الراحل، والسبب وراء تصدر صورة الفنانة نجلاء فتحي مكاناً بارزاً داخل المكتب.

قصة مشروع زواج أحمد زكي ونجلاء فتحي

وقال وطني: "الفنانة نجلاء فتحي، قبل زواجها من الإعلامي الراحل حمدي قنديل، كان بينها وبين الفنان أحمد زكي مشروع زواج قائم بقوة، ولكن لم يتم، وأسباب الانفصال لا أعرفها".

يذكر أن الماكيير الشهير محمد عشوب، سرد خلال حواره في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه المذيعة راغدة شلهوب، تفاصيل مشروع الزواج الذي لم يتم بين أحمد زكي ونجلاء فتحي، وتفاصيل الواقعة.

وقال عشوب: "شهادة أحاسب عليها، كل حب يقرب منه يهرب في آخر لحظة، حتى إن إحدى النجمات عزمت الضيوف ولم يذهب هو إلى الحفل".

وأوضح هوية الفنانة المقصودة قائلاً: "هي نجلاء فتحي، وكانا يحبان بعضهما البعض، لكن كلما فكر في القرب من الزواج والارتباط كان هناك شيء يمنعه، وقد قال لي وهو في دار الحق الآن: عمري ما سأجد إنسانة أعظم من هالة فؤاد، وكان يحب ذكر سيرتها معي كثيراً".

وتابع المنتج الشهير محمد عشوب: "هو أحب نجلاء فتحي طبعاً، ولا شك أنها أحبته وتحملته كثيراً ومنحته فرصاً عديدة، لكن ارتباطه بهالة فؤاد كان غير عادي".

يذكر أن الفنانة نجلاء فتحي شاركت مع الفنان أحمد زكي في بطولة مجموعة أفلام، ومنها: "بدور"، و"إسكندرية ليه"، و"سعد اليتيم"، و"أحلام هند وكاميليا".

أقرا ايضا

بعد الإغلاق المبكر.. تعرف على موعد حفل مدحت صالح بالجامعة الأمريكية

بعد غياب 3 سنوات فيلم "بيج رامي" يعيد رامز جلال للسينما

نجلاء فتحي أحمد زكي برنامج واحد من الناس

فيديو قد يعجبك



