يحتفل برنامج "واحد من الناس" بذكرى رحيل شيخ الملحنين الفنان الكبير سيد مكاوي، في حلقة خاصة

يستضيف فيها الإعلامي عمرو الليثي، الناقد الفني محمد شوقي وابنة الملحن الكبير أميرة سيد مكاوي.

كما يستضيف عمرو الليثي فرقة موسيقية تقدم أبرز ألحان وأغاني سيد مكاوي، ومنها "ليلة امبارح"، و"حلوين من يومنا والله".

ابنة سيد مكاوي تتحدث عن والدها

وتكشف ابنة سيد مكاوي أسرار خاصة عن والدها، وكواليس عن سر التعاون بينه وبين كوكب الشرق أم كلثوم.

كما يتحدث الناقد محمد شوقي عن سر العلاقة والتعاون بين مكاوي وأن كلثوم، ولماذا لم يلحن لعبدالحليم حافظ؟.

كما تفجر أميرة سيد مكاوى مفاجأة، وهي أن والدها عرض عليه عمل عملية لاستعادة نظره، إلا أنه رفض.

موعد عرض برنامج واحد من الناس

يعرض برنامج "واحد من الناس" في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.

رامز جلال يحتفل بعيد ميلاده على طريقته.. وشقيقه يوجه رسالة له

انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور