الليلة.. أميرة سيد مكاوي تكشف مفاجاة عن سر التعاون بين أم كلثوم ووالدها

كتب : منال الجيوشي

04:56 م 20/04/2026

أميرة سيد مكاوي

يحتفل برنامج "واحد من الناس" بذكرى رحيل شيخ الملحنين الفنان الكبير سيد مكاوي، في حلقة خاصة

يستضيف فيها الإعلامي عمرو الليثي، الناقد الفني محمد شوقي وابنة الملحن الكبير أميرة سيد مكاوي.

كما يستضيف عمرو الليثي فرقة موسيقية تقدم أبرز ألحان وأغاني سيد مكاوي، ومنها "ليلة امبارح"، و"حلوين من يومنا والله".

ابنة سيد مكاوي تتحدث عن والدها

وتكشف ابنة سيد مكاوي أسرار خاصة عن والدها، وكواليس عن سر التعاون بينه وبين كوكب الشرق أم كلثوم.

كما يتحدث الناقد محمد شوقي عن سر العلاقة والتعاون بين مكاوي وأن كلثوم، ولماذا لم يلحن لعبدالحليم حافظ؟.

كما تفجر أميرة سيد مكاوى مفاجأة، وهي أن والدها عرض عليه عمل عملية لاستعادة نظره، إلا أنه رفض.

موعد عرض برنامج واحد من الناس

يعرض برنامج "واحد من الناس" في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.

جمعت بين الأناقة والجاذبية.. نانسي عجرم بلوك ساحر

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا
"موانا".. 10 معلومات لا تعرفها عن أشهر بطلة في ديزني

