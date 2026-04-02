تصدر اسم الفنان رامز جلال تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع اقتراب طرح فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "بيج رامي"، والمقرر عرضه في صيف 2026.

ويعد فيلم "بيج رامي" عودة رامز جلال إلى شاشة السينما بعد آخر أفلامه "أخي فوق الشجرة" عام 2023.

أبطال فيلم "بيج رامي"

يشارك في بطولة فيلم بيج رامي إلى جانب رامز جلال مجموعة من نجوم الفن، من بينهم بسمة بوسيل، ومحمد أنور، ونسرين أمين، وهدى الإتربي، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من إخراج محمود كريم، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.

برنامج "رامز ليفل الوحش"

وحقق رامز جلال نجاحًا واسعًا في رمضان 2026 من خلال برنامج "رامز ليفل الوحش"، حيث استضاف عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكرة خلال 30 حلقة، وكان من أبرز الضيوف: غادة عبدالرازق، سماح أنور، أحمد السقا، أسماء جلال، غادة عادل، دينا، ومصطفى غريب، ولقاء الخميسي، وهنا الزاهد، لقاء الخميسي، يارا السكري، رحمة محسن، ياسر إبراهيم.



