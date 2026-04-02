إعلان

بعد الإغلاق المبكر.. تعرف على موعد حفل مدحت صالح بالجامعة الأمريكية

كتب : مصطفى حمزة

02:07 م 02/04/2026

المطرب مدحت صالح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المطرب مدحت صالح لتقديم حفل غنائي في الجامعة الأمريكية خلال شهر أبريل الحالي، وذلك بعد تعديل موعد إقامته.

ويقدم مدحت صالح مجموعة من أشهر أغانيه في الحفل المقام في قاعة "إيوارت" بمقر الجامعة الأمريكية بشارع محمد محمود في وسط القاهرة، وذلك يوم 24 أبريل.

تفاصيل حفل مدحت صالح

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بعد تقديم موعده ساعتين بسبب قرارات الإغلاق المبكر التي صدرت مؤخراً، والتي تقضي بإيقاف النشاط في عدة مجالات، منها المسارح، في التاسعة مساءً.

وطرحت الجهة المنظمة التذاكر للحجز الإلكتروني، بعد تقسيمها إلى 3 فئات، وهي: 900، و1500، و2000 جنيه.

وكان المطرب مدحت صالح قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "أنت وبس"، وهي من كلمات الشاعر مؤمن سالم، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أسامة كمال.

يذكر أن المطرب مدحت صالح شارك في موسم مسلسلات رمضان 2026، إذ قام بإعادة تقديم أغنية "الحب اللي كان" بتوزيع موسيقي جديد للمؤلف خالد الكمار، وعُرضت في مقدمة مسلسل "كان ياما كان" الذي قام ببطولته النجم ماجد الكدواني والفنانة يسرا اللوزي، ودارت أحداثه في 15 حلقة، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل.

والأغنية من كلمات وألحان المبدع الراحل بليغ حمدي، وكانت أول من قدمتها المطربة ميادة الحناوي.

أقرا ايضا

مدحت صالح مسلسل كان ياما كان مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

