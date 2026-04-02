يستعد المطرب مدحت صالح لتقديم حفل غنائي في الجامعة الأمريكية خلال شهر أبريل الحالي، وذلك بعد تعديل موعد إقامته.

ويقدم مدحت صالح مجموعة من أشهر أغانيه في الحفل المقام في قاعة "إيوارت" بمقر الجامعة الأمريكية بشارع محمد محمود في وسط القاهرة، وذلك يوم 24 أبريل.

تفاصيل حفل مدحت صالح

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بعد تقديم موعده ساعتين بسبب قرارات الإغلاق المبكر التي صدرت مؤخراً، والتي تقضي بإيقاف النشاط في عدة مجالات، منها المسارح، في التاسعة مساءً.

وطرحت الجهة المنظمة التذاكر للحجز الإلكتروني، بعد تقسيمها إلى 3 فئات، وهي: 900، و1500، و2000 جنيه.

وكان المطرب مدحت صالح قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "أنت وبس"، وهي من كلمات الشاعر مؤمن سالم، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أسامة كمال.

يذكر أن المطرب مدحت صالح شارك في موسم مسلسلات رمضان 2026، إذ قام بإعادة تقديم أغنية "الحب اللي كان" بتوزيع موسيقي جديد للمؤلف خالد الكمار، وعُرضت في مقدمة مسلسل "كان ياما كان" الذي قام ببطولته النجم ماجد الكدواني والفنانة يسرا اللوزي، ودارت أحداثه في 15 حلقة، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل.

والأغنية من كلمات وألحان المبدع الراحل بليغ حمدي، وكانت أول من قدمتها المطربة ميادة الحناوي.

أقرا ايضا

