تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "X" مقطع فيديو للفنانة آمال ماهر، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.

وظهرت آمال ماهر خلال الفيديو وهي تغني أغنيتها "بعشق الغنا قدام عينك"، موجهة كلماتها لزوجها رجل الأعمال علي محجوب، في لفتة رومانسية لاقت إعجاب الجمهور.

تعليقات الجمهور على الفيديو



وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، وجاءت بعض التعليقات: "إيه الصوت ده"، "كيوت"، "حبيبتي ربنا يسعدها"، "الله بجد"، "أجمل صوت"، "ربنا يسعدكم".



آمال ماهر تحيي حفلين في فرنسا وهولندا



وتستعد آمال ماهر لإحياء جولتها الأوروبية خلال شهر يونيو المقبل، حيث تبدأ بحفل يوم 19 يونيو على مسرح TivoliVredenburg في هولندا، ثم تحيي حفلًا آخر يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris بالعاصمة الفرنسية باريس.

آمال ماهر تغني "انا بعشق الغنا قدام عينيك" بحضور زوجها علي محجوب. ❤ pic.twitter.com/UbO6oz64j4 — 𝐀𝐦𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐡𝐞𝐫 𝐄𝐠𝐲𝐩𝐭 (@amalmaheregypt) April 18, 2026



