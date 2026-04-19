"بعشق الغنا قدام عينك".. آمال ماهر توجه كلمات رومانسية لزوجها على المسرح

كتب : سهيلة أسامة

04:11 م 19/04/2026

آمال ماهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "X" مقطع فيديو للفنانة آمال ماهر، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.

وظهرت آمال ماهر خلال الفيديو وهي تغني أغنيتها "بعشق الغنا قدام عينك"، موجهة كلماتها لزوجها رجل الأعمال علي محجوب، في لفتة رومانسية لاقت إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، وجاءت بعض التعليقات: "إيه الصوت ده"، "كيوت"، "حبيبتي ربنا يسعدها"، "الله بجد"، "أجمل صوت"، "ربنا يسعدكم".


وتستعد آمال ماهر لإحياء جولتها الأوروبية خلال شهر يونيو المقبل، حيث تبدأ بحفل يوم 19 يونيو على مسرح TivoliVredenburg في هولندا، ثم تحيي حفلًا آخر يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris بالعاصمة الفرنسية باريس.


