يارا السكري ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"

كتب : نوران أسامة

02:33 م 15/04/2026

يارا السكري

شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جمهورها بعد نشرها صورة تشويقية لضيفة البرنامج في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة "dmc" والمقرر إذاعته يومي الأحد والأثنين.

إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيفة حلقتها الجديدة

وعلقت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "يا ترى مين ضيفة الحلقة اللي جاية؟"، ما دفع المتابعين للتفاعل والتخمين حول من هي الضيفة.

وجاءت أبرز الأسماء التي رجحها الجمهور في التعليقات: "يارا السكري"، "مي عمر"، "ريم مصطفى".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة يارا السكري من كواليس الحلقة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومحبيها.

أعمال تنتظر عرضها يارا السكري

وتستعد يارا السكري لعرض فيلم "صقر وكناريا"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب شيكو ومحمد إمام، والمقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

آخر أعمال يارا السكري

يذكر أن الفنانة يارا السكري شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "علي كلاي"، بطولة: أحمد العوضي، درة، رحمد محسن، طارق الدسوقي، ضياء عبدالخالق، محمود البزاوي، عصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان.

