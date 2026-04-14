إعلان

حقيقة عرض أغنية "سطلانة" ضمن مسلسل "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"

كتب : مروان الطيب

11:15 ص 14/04/2026 تعديل في 03:37 م
    كواليس الحلقة الأخيرة من المسلسل
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، من الحلقة الاخيرة للموسم الأول من مسلسل " Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" الذي انتهى عرضه مؤخرا.

وكشفت الحلقة الأخيرة من المسلسل احتفال الأبطال بإحدى الحفلات وظهروا وهم يرقصون على أغنية "سطلانة" من فيلم "بعد الشر" غناء الفنان محمود الليثي، والفنان عبدالباسط حمودة.

تدور أحداث المسلسل حول مالكولم وابنه اللذان ينجران إلى فوضى العائلة عندما يطالب هال ولويس بحضورهما حفل الذكرى الأربعين لزواجهما.

والمسلسل هو إعادة إنتاج لمسلسل " Malcolm in the Middle" الذي عرض عام 2000 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ليعود المسلسل بعد 26 عاما بنفس طاقم العمل وتضمن الموسم الجديد أربعة حلقات تم عرضهم دفعة واحدة يوم 10 أبريل الجاري، وحاز المسلسل على إعجاب محبي المسلسل الأصلي، نظرا لارتباطهم بأبطاله على مدار سنوات.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من براين كرانستون، جاستن بيرفيلد، فرانكي مونيز، أنتوني تايمبانو، كريستوفر ماسترسون.

كانت أغنية "سطلانة" هي الأغنية الدعائية لفيلم "بعد الشر" عام 2023، ولم تلقى الأغنية وقتها نجاحاً ملحوظا حتى احتفل لاعبو النادي الأهلي بغناء الأغنية عقب فوزهم بدوري أبطال أفريقيا ولاقت الأغنية بعدها انتشاراً كبيراً ورواجاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور أحداث الفيلم حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

وشارك ببطولة الفيلم كل من علي ربيع، ميرنا نور الدين، محمد أسامة، رنا رئيس، بيومي فؤاد، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد عبد الوهاب.

أغنية سطلانة عبدالباسط حمودة محمود الليثي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

