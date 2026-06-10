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المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعى الفنان عبدالعزيز مخيون

كتب : منال الجيوشي

04:13 م 10/06/2026

المخرج عادل حسان

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نعى المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في بيان له، الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

بيان المركز القومي للمسرح والموسيقي

وقال المخرج عادل حسان في بيان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: "لقد كان الراحل أحد عمالقة الفن المصري وفنانا من طراز فريد، فقد جمع في تجربته الفنية بين تميز الموهبة والإبداع وبين روح المثقف الواعي بقضايا مجتمعه".

وتابع البيان: "قدم الراحل عبدالعزيز مخيون العديد من الأعمال الفنية المتميزة خلال مشوار الفني الطويل .. فقد كان له تجارب رائدة في مسرح الفلاحين فقدم في قرية زكي أفندي التابعة لمحافظة البحيرة مسرحيات مثل (الصفقة لتوفيق الحكيم) و (الدقيق) و(الانتخابات) كلها تحمل رؤية وقيمة للفن الذي يخدم قضايا المجتمع بطابعه الإنساني .. كما قدم أعمالا فنية لا تنساها ذاكرة السينما مثل (الكرنك)، و(حدوتة مصرية)و (الهروب) و(بئر الخيانة)"

وأضاف البيان: "كما كان لأعماله المتميزة في الدراما التلفزيونية صداها في وجدان المشاهدين في العالم العربي كله مثل مسلسل (ليالي الحلمية) و(خالتي صفية والدير) و(الجماعة) وغيرها، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وفاة عبدالعزيز مخيون

ورحل الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرضي

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