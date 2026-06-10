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السيسي ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون في الاستثمار والصحة

كتب : محمد أبو بكر

04:02 ص 10/06/2026 تعديل في 04:04 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، اليوم، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور وفدي الجانبين، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الكونغولي إلى مصر.

الرئيسان يشهدان توقيع مذكرة للتشاور السياسي والدبلوماسي

تضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، حيث وقعها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونظيرته الكونغولية، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد الرئيسان توقيع اتفاقية للتعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الكونغولية لتعزيز الاستثمار، ووقعها وزير الخارجية المصري ووزير التخطيط وتنسيق المساعدات التنموية الكونغولي.

وشملت الاتفاقيات أيضًا مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء الجناح المصري لأمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى النهضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث وقعها وزير الخارجية المصري ووزير الصحة الكونغولي، في خطوة تستهدف دعم التعاون الصحي بين البلدين.

تعاون في الإسكان والتطوير العمراني بين الجانبين

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة التخطيط والإسكان الكونغولية، للتعاون في مجالات الإسكان والتطوير العمراني، ووقعها الدكتور بدر عبد العاطي ووزير التخطيط العمراني والإسكان الكونغولي.

وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة حرص مصر والكونغو الديمقراطية على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات السياسية والاقتصادية والصحية والعمرانية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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الرئيس السيسي الكونغو الديمقراطية الاستثمار

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