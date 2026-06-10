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الله يرحمك يا أستاذ".. داليا مصطفى تنعى عبدالعزيز مخيون

كتب : نوران أسامة

03:32 م 10/06/2026 تعديل في 03:50 م

داليا مصطفى

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نعت الفنانة داليا مصطفى الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع أزمة صحية شديدة، عن عمر ناهز 83 عامًا.

ونشرت داليا صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمك يا أستاذ ويغفرلك".

تفاعل الجمهور

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي الفنان الراحل مع منشور داليا مصطفى، وجاءت أبرز التعليقات: "الله يرحمه ويغفر له"، و"وداعا يا فناننا الجميل والمحترم، ربنا يسكنك فسيح جناته"، و"الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة"، و"كان فنان محترم وقدير".

أبرز أعمال عبدالعزيز مخيون

شارك الفنان عبدالعزيز مخيون في عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة، من بينها مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"الجماعة"، و"السندريلا"، و"أم كلثوم"، و"عمر".

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها أفلام "الكرنك"، و"حدوتة مصرية"، و"إسكندرية ليه"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة مميزة في مشواره الفني.

داليا مصطفى تنعى الفنان عبد العزيز مخيون

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