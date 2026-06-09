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بالفيديو.. رامز جلال يطرح البرومو التشويقي لفيلم "بيج رامي"

كتب : معتز عباس

07:42 م 09/06/2026 تعديل في 08:07 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هدى الاتربي في فيلم بيج رامي
  • عرض 9 صورة
    عبدالرحمن توتا في فيلم بيج رامي
  • عرض 9 صورة
    لقطات من برومو فيلم بيج رامي
  • عرض 9 صورة
    لقطات من برومو فيلم بيج رامي (2)
  • عرض 9 صورة
    بسمة بوسيل في فيلم بيج رامي
  • عرض 9 صورة
    فيلم بيج رامي
  • عرض 9 صورة
    نسرين امين في فيلم بيج رامي
  • عرض 9 صورة
    لقطات من برومو فيلم بيج رامي_1

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أعلن النجم رامز جلال البرومو الرسمي لفيلم "بيج رامي"، المقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة، ضمن أفلام صيف 2026، من بطولة هدى الإتربي وبسمة بوسيل.


ونشر رامز البرومو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، البرومو التشويقي لفيلم بيج رامي، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

أحداث فيلم بيج رامي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ويقوم ببعض المقالب في أسرته، ولكنه يتناول دواء يجعله يتحول من طفل إلى شاب كبير ليدخل في منعطفات كوميدية ولحظات صعبة تقلب حياته رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رامز جلال، نسرين أمين، بسمة بوسيل، هدى الإتربي، محمد أنور، محمود حافظ، عبدالرحمن توتا، تأليف مصطفى عمر ، وفاروق هاشم، إخراج محمد كريم.

آخر أعمال رامز جلال السينمائية

فيلم أخي فوق الشجرة عام 2023، بطولة نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم أخي فوق الشجرة


تدور أحداث الفيلم حول قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

فيلم أحمد نوتردام لرامز جلال

كما قدم رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه في السينمات عام 2021 وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوى، شيماء سيف وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.


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