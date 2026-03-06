أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت عن عدة مناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة باللوحة الرئيسية للكهرباء.

موعد قطع التيار الكهربائي

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق بالتناوب، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

تشمل المناطق التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء: "أرض الجمعية، السوق التجاري، أبورزق، أبوصويرة، الجراجرة، الشاليهات، عمارات السكن الإداري".

مناشدة المواطنين باتخاذ الاحتياطات

ناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع لحين استقرار التيار الكهربائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب أي أضرار.