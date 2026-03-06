إعلان

غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق برأس سدر في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

01:32 م 06/03/2026

قطع التيار الكهربائي

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت عن عدة مناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة باللوحة الرئيسية للكهرباء.

موعد قطع التيار الكهربائي

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق بالتناوب، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

تشمل المناطق التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء: "أرض الجمعية، السوق التجاري، أبورزق، أبوصويرة، الجراجرة، الشاليهات، عمارات السكن الإداري".

مناشدة المواطنين باتخاذ الاحتياطات

ناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع لحين استقرار التيار الكهربائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب أي أضرار.

قطع التيار الكهربائي رأس سدر جنوب سيناء أعمال صيانة الكهرباء

