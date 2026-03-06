إعلان

الكرملين: روسيا تجري حوارا مع ممثلي القيادة الإيرانية

كتب : وكالات

01:35 م 06/03/2026

الكرملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال متحدث باسم الكرملين، الجمعة، إن روسيا تجري حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية.

وأحجم المتحدث باسم الكرملين عن تقديم مزيد من التفاصيل، عندما سأل صحافيون عما إذا كانت موسكو تساعد طهران.

ومن جانبه، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لوكالة رويترز إن الحرب في الشرق الأوسط دفعت بعض الدول للتساؤل عما إذا كان ينبغي عليها إعادة النظر في واردات الغاز الروسي، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة اضطرابات في الإمدادات.

وأضاف بيرول، متحدثًا في ظل صدمة نفطية ناجمة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أمام الشحن، أن هناك ما زال فائض من النفط الخام متاحًا على المستوى العالمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الخطوط الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
منها الحقن الشرجية واللبوس.. 4 أحكام مهمة عن المفطرات في رمضان يوضحها علي
جنة الصائم

منها الحقن الشرجية واللبوس.. 4 أحكام مهمة عن المفطرات في رمضان يوضحها علي
رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب
رياضة محلية

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة