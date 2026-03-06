قال متحدث باسم الكرملين، الجمعة، إن روسيا تجري حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية.

وأحجم المتحدث باسم الكرملين عن تقديم مزيد من التفاصيل، عندما سأل صحافيون عما إذا كانت موسكو تساعد طهران.

ومن جانبه، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لوكالة رويترز إن الحرب في الشرق الأوسط دفعت بعض الدول للتساؤل عما إذا كان ينبغي عليها إعادة النظر في واردات الغاز الروسي، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة اضطرابات في الإمدادات.

وأضاف بيرول، متحدثًا في ظل صدمة نفطية ناجمة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أمام الشحن، أن هناك ما زال فائض من النفط الخام متاحًا على المستوى العالمي.